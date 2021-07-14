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Ayakkabı tamirciliği unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yerini aldı

Diyarbakır’da 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ahmet Bozkurt mesleklerinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

DİYARBAKIR 14.07.2021, 16:47
Ayakkabı tamirciliği unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yerini aldı
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Diyarbakır’da 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ahmet Bozkurt mesleklerinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Diyarbakır merkez Sur İlçesi Gazi Caddesinde yaklaşık 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ahmet Bozkurt, mesleğe 7 yaşından itibaren babasının yanında başladı. Bozkurt, 40 yılı aşkın bir süredir bu işi yaparak geçimini sağlıyor. Mesleğe başladığı ilk yıllar ile şimdiki dönem arasında çok büyük bir farkın olduğunu, eskiye göre bir talebin olmadığını, mesleklerinin unutulmaya yüz tuttuğundan yakındığını kaydeden Bozkurt “7 yaşından beri bu meslekteyim. Baba mesleği, eskiden işlerimiz iyiydi, rahatlıkla para kazanıyorduk. 1990’lı yıllarda işlerimiz çok iyiydi. 2000’li yıllardan sonra işlerimiz azalmaya başladı. Eskisi gibi ekmek kazanamıyoruz, tamir işinden çok ayakkabı boyamaya talep var. Sabit müşterilerimiz var onlar sayesinde para kazanıyoruz. Yeni nesil bu işi yapmak istemiyor, biz son nesiliz bizden sonra Diyarbakır’da bu işi yapan olmayacak” dedi.
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