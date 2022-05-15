Atıksu Arıtma Tesisi 2055’e kadar Hani’ye hizmet edecek

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile İLBANK’ın ortaklaşa “İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi” çerçevesinde inşa ettiği Hani Atıksu Arıtma Tesisi, ilçeye 2055’e kadar hizmet edecek.

Toplam 10 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Hani Atıksu Arıtma Tesisi’nde bypass odası, çamur susuzlaştırma, blower odası, çökertme havuzu, aerobik havuzu, jeneratör odası ve idari bina yer alacak. Çalışmaların hız kazandığı Hani Atıksu Arıtma Tesisi’nin tamamlanmasıyla birlikte Daban Deresi kirlilikten kurtulacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Atıksu Arıtma Tesisi’nde çalışmaları takip ederek teknik personelden bilgi aldı. Tutşi, daha önce atıksuların Daban Deresi’ne gelişi güzel şekilde bırakıldığını yeni inşa edecekleri bin 183 metre uzunluğundaki ana kolektör hattı sayesinde atıksuların temizlenerek dereye deşarj edileceğini söyledi. Tutşi, inşa edecekleri arıtma tesisiyle başta halk sağlığı olmak üzere, yer altı sularını korumuş olacaklarını vurguladı. Yerleşim alanlarının modern bir görünüme kavuşmasının tamamen altyapıdan geçtiğine dikkat çeken Tutşi, DİSKİ’nin bu vizyon ve misyonla çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Hani Atıksu Arıtma Tesisi’nin, ilçenin 2055’e kadar süre zarfında ihtiyaçlarına cevap verebileceğini belirten Tutşi, daha sonra yapılacak revizyonlarla tesisin ömrünün uzatılabileceğini dile getirdi.

Tutşi’ye, İLBANK Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak ve daire başkanları eşlik etti.