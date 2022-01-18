Asur Kalesi ve Peygamber Kabirleri çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ilçesinde Asur Kalesi ile Peygamber Kabirlerini birbirine bağlayan çevre düzenleme projesinde çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel öneme sahip mekânlarının turizme kazandırma amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, barındırdığı tarihi ve turistik alanlar nedeniyle kentin inanç turizmi destinasyonu olan Eğil’de “Asur Kalesi ve Peygamberler Kabirleri Çevre Düzenleme” projesinde çalışmalarını tamamladı.

Çalışma kapsamında, yerli ve yabancı turistlerin daha rahat ziyaret edebilmelerini sağlamak amacıyla 5 bin metrekare alan içerisine 1,8 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu inşa edildi. Ahşap travers ve kiremit irmiğinin kullanıldığı yürüyüş yolunun, gece estetik bir görünüme kavuşması ve ziyaretçilerin yönlerini rahat bir şekilde bulmaları için led ışıklandırmayla aydınlatıldı.

Çevre düzenlemesi kapsamında ziyaretçilere ilçenin tarihi hakkında bilgilendirici ve gidecekleri alanı rahat şekilde bulmaları sağlamak için belirlenen alanlara 2 karşılama, 2 güzergâh ve 8 tanıtım levhası yerleştirildi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yeşillendirme çalışmaları kapsamında Şubat ayında Asur Kalesi ile Peygamber Kabirleri arasındaki alanı çeşitli ağaç ve bitkilerle süsleyecek.