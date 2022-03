Aslan terbiyecisi Akbey, hayvanları anlamanın yollarını anlattı

Irak’ta beslediği aslanlarla bilinen Ahmet Akbey, aslan ile insan dostluğunun en büyük sırrını paylaşarak hayvanlar ile insanlar arasındaki 4 altın kuralı açıkladı.

Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Akbey, Irak’ta 2019 yılında, bir arkadaşına hediye gelen yavru aslanların eğitimi ile ilgilenmeye başlayarak 3 aslanı yavrusu gibi büyütürken, hayvanlarla ilişkisi görenleri şaşkına çevirdi. Aslan terbiyecisi olarak bilinen Akbey, hayvanlar ile insanların ilişkilerinin 4 altın kuralını açıklayarak emek, sabır, özveri ve sevgi ile aralarında özel bağ kurarak dostluk yaşadıklarını söyledi. Akbey, “Doğası gereği vahşi bir hayvan olan aslan, her zaman güçlü bir figür olmuş ve hatta ‘ormanın kralı’ olarak anılmıştır. Fakat insanlar aslanların kendi yavrularını seven, büyüten, koruyan bir aile olduğunu ve gruplar halinde dolaştıklarını göz ardı etmiştir. Evvelden beri anlatılan öykülerde acımasız vahşi hayvan olarak gösterilmiş ve bir zaman sonra sirklerde rant için yaşadıkları doğal ortamdan koparılarak yaptıklarıyla da insanların en iyi gösteri kategorisinde yer almıştır. Aksini ortaya koyarak aslan ile insan dostluğunu gözler önüne serdim. İster vahşi olsun ister ise evcil olsun tüm hayvanlar ile insanlar arasında gerçek ve karşılıksız sevgi olduğunda dostluk ve beraber yaşamak mümkün olabiliyor” dedi.

“4 altın kural ile içgüdü oluşuyor”

Unutulmaması gereken en önemli duygunun sevgi olduğunu kaydeden aslan terbiyecisi Akbey, hayvanlar aleminde davranışlarının temelini içgüdüleri oluşturduğunu kaydetti. Akbey, “Yani her hayvanın yaşamında beslenme, korunma ve saldırma gibi davranışların temelinde içgüdüleri var. Bu içgüdüler ile tehlikeleri önceden hissedebilmeleri sayesinde kendilerini savunma ihtiyaçları karşısında sergiledikleri davranışlar, bu yırtıcı hayvanlar hakkında nesiller boyunca korku duyulmasına neden olmuş. 42 yıllık yaşantım boyunca yaşadıklarım ve gördüklerim, bu hayvanlar ile aramda özel bir bağ kurmama neden olmuş ve bu dostluk yaşamımın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Hayatın akışında karşılaştığım zorlukları bu dostluklar sayesinde kolaylıkla aşabildim, bu nedenle var olmaları bana hayatın sunduğu eşsiz birer hediyedir. İnsanlar ve hayvanlar arasında sürekli bir bağ bulunmaktadır. Günümüzde ise hayvanların insan hayatındaki önemi her geçen gün artmakta ve hayvanlar insanların oluşturduğu eko sistemin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Kurulan bu özel bağ ile insan kendini daha mutlu ve değerli hissettiği gibi, yaşadığı dış dünyaya da faydalı ve iyi bir birey olmasına neden oluyor. Bu işi farklı amaçlar için yapan ve bu kıymetli dostlarıma hiç onaylamadığım tarzda uygulanan eğitimler olduğunu biliyoruz. Ben bu yöntemleri kendime yakın bulmadığımı belirtmek isterim. Bu aslanlar hayatıma girdiğinden beri bir aile gibiyiz, benim evlatlarım gibi onları besliyor, ihtiyaçlarını karşılıyor, oyun oynuyor ve onları seviyorum. Beraber geçirdiğimiz her an benim için çok kıymetli. Bu nedenle onların yaşam mücadelesinde yanlarında olmak ve yollarına rehberlik yapmak benim için inanılmaz bir keyif ve mutluluk. Beni derinden etkileyen bir şarkı sözü vardır. ‘Hayvanlar konuşamaz insanlar duymadıkça’ diye bana göre şarkıda geçen en anlamlı ve düşündürür söz, dolayısıyla hayvanlar ile aynı dili konuşmak ve onları duymak istiyorsanız, emek, sabır, özveri ve sevgi ile 4 altın kuralı unutmayın, benim yaşam yolumda elimden hiç bırakmadığım hazinelerimdir” diye konuştu.