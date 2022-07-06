Asfalt serme makinesinin başına geçti, 40 derecede çalışmalara katıldı

AK Partili Bağlar Belediyesi, ilçenin yeni yüzü olan Bağcılar Mahallesindeki cadde ve sokakları asfaltlayarak güzelleştirmeye devam ediyor. 1216. Sokaktaki çalışmalara katılan Başkan Hüseyin Beyoğlu, asfalt serim makinesinin başına geçerek 40 dereceyi bulan sıcak hava altında ekiplerin mücadelesine destek verdi.

Bağlar Belediyesi, yeni imar yolları ve yeni yaşam alanlarının inşa edilmeye devam edildiği Bağcılar Mahallesinde bir sokağı daha asfalt hizmeti ile tanıştırdı. 1216. Sokakta gerçekleşen çalışma ile 250 metre uzunluk ve 8 metre genişlikteki alanda toplam 360 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 40 dereceyi bulan sıcak hava koşulları altında yürüttüğü çalışmaları takip eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, asfalt serim makinesinin başına geçerek sıcak asfalt dökümünü gerçekleştirdi.

“Halkımıza hizmet etmek için yoğun bir gayret içindeyiz"

Başarılı çalışmalarından dolayı asfalt serim ekibini tebrik eden Başkan Beyoğlu, çevrede bulunan vatandaşlarla da bir araya geldi. İlçenin hemen her yerinde devam eden hizmet çalışmaları olduğunu anlatan Başkan Beyoğlu, ”Belediyemiz tüm imkanlarını halkın huzuru için seferber etmiş durumda. Yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Nihayetinde millete ait olan kaynaklar milletin hizmeti için değerlendiriliyor. Asfalt ihtiyacı olan yerleri kendi kaynak ve imkanlarımızla asfaltlayarak ulaşıma elverişli hale getiriyoruz. Halkımıza hizmet etmek için yoğun bir gayret içindeyiz” diye konuştu.