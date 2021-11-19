banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İlk korona virüs hastası Wuhan'da canlı hayvan pazarında
İlk korona virüs hastası Wuhan'da canlı hayvan pazarında
Sibel Can, AKM'de ilahi söyledi
Sibel Can, AKM'de ilahi söyledi
50+1 nedir? 50+1 sistemi neden tartışılıyor?
50+1 nedir? 50+1 sistemi neden tartışılıyor?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler

Araştırmacı Siyasetçi Battal Aldudak: “Ülkemizin gündemi seçimler olmamalı”

Araştırmacı Siyasetçi Battal Aldudak Türkiye’de vatandaşların uzun süredir erken seçim gündemi ile yatıp kalktığını, muhalefet kanadının, ’erken seçim’ ve parlamenter sistem taleplerini yinelerken, iktidar bloğunun ise seçimlerin zamanında yani Haziran 2023’te yapılacağını vurguladığını kaydederek gündemin seçim olmaması gerektiğini söyledi.

DİYARBAKIR 19.11.2021, 12:38
Araştırmacı Siyasetçi Battal Aldudak: “Ülkemizin gündemi seçimler olmamalı”

Araştırmacı Siyasetçi Battal Aldudak Türkiye’de vatandaşların uzun süredir erken seçim gündemi ile yatıp kalktığını, muhalefet kanadının, ’erken seçim’ ve parlamenter sistem taleplerini yinelerken, iktidar bloğunun ise seçimlerin zamanında yani Haziran 2023’te yapılacağını vurguladığını kaydederek gündemin seçim olmaması gerektiğini söyledi.

Küresel salgınla da birlikte Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar, siyasetin gerilimini de artırmaya sürdürdüğünü söyleyen Araştırmacı Siyasetçi Battal Aldudak, Türkiye’de ekonomik sorunların başladığı her dönemde ’erken seçim’ tartışmaları yaşandığını, seçimlere iki yıldan az bir sürenin kaldığı gerçeğinden hareket edilirse artık erken seçim tartışmasının rafa kalkması gerektiğini belirtti. Aldudak, “Ancak bu durum, seçim gündemine çoktan girildiği gerçekliğini değiştirmez. Esasen 2018 seçimlerinden bugüne seçim gündeminden maalesef hiç kopulmadığını da belirtmek yanlış olmaz. Türkiye, 2014’den 2019’a, 5 yıllık süre içinde, referandumla birlikte, yerel ve genel seçimler için altı kez sandık başına gitti. Hal böyle olunca seçim yorgunu bir ülkeden söz etmek çokta yanlış olmayacaktır. Erken seçim ibresini bir o yana bir buyana döndürüp milletin ensesinde boza pişirmek hiç bir fayda sağlamadığı gibi, ‘erken seçim’ tartışması, yatırımcıyı ve ekonomik canlanmayı etkilediği gibi vatandaşın da ruh halinde derin yaralar açmaktadır. Siyasette bir gün bile uzun süredir kaydını da düşerek ekonomi ile seçmenin oy verme davranışı arasında doğrudan bir ilişkinin olduğu yapılan birçok çalışma ile tespit edilmiştir. Yapılan kamuoyu araştırmalarında da toplumun öncelikli gündeminin ekonomi olduğu zaten tartışmadan varestedir. Özetle üç senedir hep konuşulan ufukta ‘erken seçim’ söylemlerin bir karşılığı bulunuyorsa bir an önce sandıkların kurulup vatandaşın teveccühüne sunulmalı, aksi halde derhal bu söylemlere son verilmeli ve ivedikle bu buhrandan kurtulup suni gündem devşirmek yerine milletin asıl gündemine dönülmeli. Dolayısıyla gün aşırı seçim söylemiyle havanda su dövme yerine bu doğrultuda bir çalışma yapılmalı ve seçimlerin resmi tarihi olan Haziran 2023’e hazırlanmak çok daha isabetli olacaktır gerisi lafı güzaftır” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6