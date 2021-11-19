Araştırmacı Siyasetçi Battal Aldudak: “Ülkemizin gündemi seçimler olmamalı”

Araştırmacı Siyasetçi Battal Aldudak Türkiye’de vatandaşların uzun süredir erken seçim gündemi ile yatıp kalktığını, muhalefet kanadının, ’erken seçim’ ve parlamenter sistem taleplerini yinelerken, iktidar bloğunun ise seçimlerin zamanında yani Haziran 2023’te yapılacağını vurguladığını kaydederek gündemin seçim olmaması gerektiğini söyledi.

Küresel salgınla da birlikte Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar, siyasetin gerilimini de artırmaya sürdürdüğünü söyleyen Araştırmacı Siyasetçi Battal Aldudak, Türkiye’de ekonomik sorunların başladığı her dönemde ’erken seçim’ tartışmaları yaşandığını, seçimlere iki yıldan az bir sürenin kaldığı gerçeğinden hareket edilirse artık erken seçim tartışmasının rafa kalkması gerektiğini belirtti. Aldudak, “Ancak bu durum, seçim gündemine çoktan girildiği gerçekliğini değiştirmez. Esasen 2018 seçimlerinden bugüne seçim gündeminden maalesef hiç kopulmadığını da belirtmek yanlış olmaz. Türkiye, 2014’den 2019’a, 5 yıllık süre içinde, referandumla birlikte, yerel ve genel seçimler için altı kez sandık başına gitti. Hal böyle olunca seçim yorgunu bir ülkeden söz etmek çokta yanlış olmayacaktır. Erken seçim ibresini bir o yana bir buyana döndürüp milletin ensesinde boza pişirmek hiç bir fayda sağlamadığı gibi, ‘erken seçim’ tartışması, yatırımcıyı ve ekonomik canlanmayı etkilediği gibi vatandaşın da ruh halinde derin yaralar açmaktadır. Siyasette bir gün bile uzun süredir kaydını da düşerek ekonomi ile seçmenin oy verme davranışı arasında doğrudan bir ilişkinin olduğu yapılan birçok çalışma ile tespit edilmiştir. Yapılan kamuoyu araştırmalarında da toplumun öncelikli gündeminin ekonomi olduğu zaten tartışmadan varestedir. Özetle üç senedir hep konuşulan ufukta ‘erken seçim’ söylemlerin bir karşılığı bulunuyorsa bir an önce sandıkların kurulup vatandaşın teveccühüne sunulmalı, aksi halde derhal bu söylemlere son verilmeli ve ivedikle bu buhrandan kurtulup suni gündem devşirmek yerine milletin asıl gündemine dönülmeli. Dolayısıyla gün aşırı seçim söylemiyle havanda su dövme yerine bu doğrultuda bir çalışma yapılmalı ve seçimlerin resmi tarihi olan Haziran 2023’e hazırlanmak çok daha isabetli olacaktır gerisi lafı güzaftır” dedi.