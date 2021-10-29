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Araç satış uzmanı Tokmak, araç alırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu

Araç satış uzmanı Murat Tokmak, araç alırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. Doğru araç seçimi yapmak için dikkat edilmesi gereken pek çok unsur bulunduğunu belirten Tokmak, sıfır veya ikinci el alınacak araçlarda dikkat edilecek unsurların farklı olmakla birlikte istenen özellikleri karşılaması gerektiğini dile getirdi.

DİYARBAKIR 29.10.2021, 11:54
Araç satış uzmanı Tokmak, araç alırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu

Araç satış uzmanı Murat Tokmak, araç alırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. Doğru araç seçimi yapmak için dikkat edilmesi gereken pek çok unsur bulunduğunu belirten Tokmak, sıfır veya ikinci el alınacak araçlarda dikkat edilecek unsurların farklı olmakla birlikte istenen özellikleri karşılaması gerektiğini dile getirdi.

Özellikle her sene birçok farklı otomobil markasının yeni otomobiller ortaya çıkardığını ifade eden Tokmak, araç alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin çok daha fazla önem taşır hale geldiğini söyledi. Tokmak, "Kişi aracı nerede kullanacak, araçtan beklentileri ne öncelikle bunu belirlemelidir. Aynı zamanda dürüst ve saygın bir satıcı tercih etmek de gerekmektedir. Araç satısı ve alıcısı bu aşamada doğru bir sohbet yürütmeli ve araç satıcısı, alıcının isteklerini net bir biçimde anlamalıdır. Elbette alıcının gerçekçi olması da gerekmektedir. Her istenen özelliğin tek bir araçta toplanması mümkün olmasa da, en iyi ve istenene en yakın tercihi yapmak mümkündür. Aracı kaç kişi kullanacak, araç arazide mi yoksa günlük hayatta mı kullanılacak ya da bir ihtiyaca göre mi yoksa keyfe göre mi alınacak bunlar belirlendikten sonra beklentilere uyumlu olan araçlar incelenmelidir. Bu aşamada soru sormayı unutmamak gerekir. Soru sorun ve birçok ayrıntıya dikkat edin, aracın sorunlarını veya eksikliğini o anda görmezden gelmek uzun vadede sorun oluşturacaktır. Araçların ekspertiz raporun ve sicilini de incelemek şarttır. Araçta tercih edilen parçalar ne kadar orijinal ve ne kadar değil bunlar da pek çok kişi için önemli olup bunu belirtmedikleri takdirde birçok olumsuz durum da yaşanmaktadır. Özellikle ikinci el araçlarda bu gibi sorunlar yaşandığı için alıcı pek çok şeyi kontrol etmelidir" dedi.

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