Ankara’dan Diyarbakır’a öğretmen eli

Ankara’da görev yapan Merve öğretmen Diyarbakır’daki çocukları unutmadı, öğrencilerin ders çalışacakları alan ve yüzlerce kitap desteği sundu.

Ankara’da öğretmen olarak görev yapan Merve Ceylan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Nuri Zekiye Has Ortaokulu’na kurulması hedeflenen etüt odası ve kütüphane girişimine destek verdi. İldeki iş insanları, esnaf ve meslektaşlarıyla iletişime geçen Merve öğretmen sosyal medya hesabını da kullanarak yüzlerce okuma kitabı, soru bankası, eğitsel materyal ve çalışma materyali temin etti. Oluşturulan çalışma alanında okuldaki idareci ve öğretmenlerin rehberlikleriyle soru çözüm saatleri, etütler ve okuma atölyeleri gerçekleştirildiğini ifade eden Merve öğretmen; "Sobalı odalarda 4-5 kardeşi ve ebeveynleriyle yaşayan çocuklarımız var. Çalışma alanı olmamasına rağmen fen lisesini kazanan bir öğrencinin ilhamıyla bu işe giriştik. Öğretmenler olarak idealimiz en azından eğitim ortamında çocuklara eşit imkanlar sunarak onları hayata hazırlamaktır. Kitapların aydınlık dünyası bizim çocuklarımıza öğretmenler günü hediyemiz olsun" dedi.