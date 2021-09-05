Amid Caddesi bazalt taşı asfaltıyla güzelleşti

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni yerleşim yerlerine yönelik asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Amid Caddesi, Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karacadağ bazalt taşından ürettiği asfalt ile güzelleştirildi. Cadde, asfaltlama çalışmalarından sonra ulaşım için hazır hale getirildi.