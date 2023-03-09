Ameliyatsız yumurta kisti boşaltıldı, gebe kaldı

Çocuk sahibi olmak için birçok kliniğe giden Müjgan Turgut, Diyarbakır’da ameliyatsız yumurta kisti boşaltılarak gebe kaldı.

Diyarbakır’da 5 yıldır çocuk sahibi olmak isteyen 25 yaşındaki Müjgan Turgut, normal yollardan çocuk sahibi olamayınca birçok kliniğe başvurdu. İlaç tedavisiyle bir türlü gebe kalamayan Turgut, arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in ameliyatsız yumurta kisti boşaltması sonrası müjdeyi aldı. Turgut 5 yıldır beklediği bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı.