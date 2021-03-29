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Amedspor’un gol makinası Sinan

Amed Sportif Faaliyetlerde 27 yaşındaki Sinan Akaydın, bu sezon takımının attığı 43 golün 20’sini atıp 7 asist yaparak takıma büyük katkı sundu. Trabzonlu futbolcu, aynı zamanda 28 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü çizdi.

DİYARBAKIR 29.03.2021, 14:10
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Amedspor’un gol makinası Sinan

Amed Sportif Faaliyetlerde 27 yaşındaki Sinan Akaydın, bu sezon takımının attığı 43 golün 20’sini atıp 7 asist yaparak takıma büyük katkı sundu. Trabzonlu futbolcu, aynı zamanda 28 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü çizdi.

Bu sezon Amed Sportif Faaliyetler denince akla o isim geliyor. Sezon başında Bandırmaspor’dan transfer edilen Sinan Akaydın, attığı goller ve yaptığı asistlerle isminden söz ettirdi, takıma da büyük katkı sağladı. 27 gole doğrudan katkı sağlayan Sinan, başarılı performansıyla taraftarların gönlünde taht kurarak şimdiden transferin gözdesi oldu. Son olarak Kocaelispor ağlarına 2 gol bırakarak kritik galibiyeti getiren golcü futbolcu takım içerisinde de seviliyor.
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