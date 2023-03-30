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Amedspor’un BAY geçtiği haftada önemli karşılaşmalar
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP’TA MÜCADELE EDEN AMEDSPOR, ÇARŞAMBA GÜNÜ DEPLASMANDA LİGİN DİBİNE DEMİR ATAN SİVAS BELEDİYESPOR KARŞISINDA ZORLA DA OLSA 1 PUAN ALMASINI BİLDİ. AMEDSPOR, BU HAFTA BAY GEÇİRİRKEN, ALMIŞ OLDUĞU 1 PUANIN ARDINDAN LİGDE PUAN VE SIRALAMALAR İSE DEĞİŞTİ.
DİYARBAKIR 30.03.2023, 14:16
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son olarak Sivasspor ile 2-2 beraber kalan Amedspor, hafta sonunu maç oynamadan geçirecek.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk yolunda mücadele eden Amedspor, bu haftayı BAY geçirip, gözleri bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalardaki rakiplerinde olacak.
Lider Çorumspor deplasmanda 42 puanla 7. sırada yer alan Ankaraspor ile karşı karşıya gelece. Ligde 53 puanla 2. sırada olan Şanlıurfaspor da Menemenspor konuğu olacak. Amedspor’un en yakın takipçisi 46 puanla 4. sırada yer alan Esenler Erokspor ise, son sıradaki Sivas Belediyespor’u konuk edecek.
TFF 2 Lig. Beyaz Grup’ta mücadele edecek takımların maç saatleri ve tarihleri belli oldu. Tüm maçlar 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 15.00‘te başlayacak.