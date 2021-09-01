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Amedspor’a kötü haber

TFF 2. Lig Beyaz Grupta Dezonun ilk hafta maçında 5 Eylül Pazar günü kendi sahasında Uşakspor ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mesut Toros nezaretinde hazırlıklarını 3 puan hedefiyle sürdürüyor.

DİYARBAKIR 01.09.2021, 11:59
Amedspor’a kötü haber

TFF 2. Lig Beyaz Grupta Dezonun ilk hafta maçında 5 Eylül Pazar günü kendi sahasında Uşakspor ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mesut Toros nezaretinde hazırlıklarını 3 puan hedefiyle sürdürüyor.

Yeni transferlerden Kerem Çağatay’dan kötü haber geldi. Batman Petrolspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Kerem’in adalesinde yırtık tespit edildiği ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bu arada Amedspor-Uşakspor karşılaşması Diyarbakır Stadı’nda pazar günü saat 17.00’da başlayacak.

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