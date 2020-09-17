Amedspor’a deneyimli savunmacı
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP EKİBİ AMEDSPOR, SON OLARAK MANİSA FK’DA FORMA GİYEN DENEYİMLİ SAVUNMA OYUNCUSU ERMAN BULUCU İLE SÖZLEŞME İMZALADI.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amedspor, son olarak Manisa FK’da forma giyen deneyimli savunma oyuncusu Erman Bulucu ile sözleşme imzaladı.
Amedspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şu ana kadar teknik heyetin raporu doğrultusunda birçok mevkiye takviye yapan yönetim, savunmaya tecrübeli bir isim transfer etti. Geçen sezon Manisa Futbol Kulübü’nün başarısı için ter döken Erman Bulucu ile sözleşme imzalandı.
Kulüp tesislerinde Başkan Çetin Alsaç ile bir araya gelip sözleşme imzalayan Erman, futbolu çok seven bir kente ve büyük bir taraftar kitlesine sahip olan Amedspor’a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek başarılı olma sözü verdi.
Başkan ve hocadan değerlendirme
Teknik direktör Aykan Atik ile beraber sezon öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Çetin Alsaç, göreve geldikleri tarih itibarıyla zaman darlığı yaşamalarına rağmen iyi bir kadro oluşturduklarını söyledi. Büyük bir sinerji ve enerji harcayarak çalıştıklarını belirten Alsaç, Amedspor’u üst lig hedefine ulaştırma konusunda umutlu olduklarını kaydetti.
Teknik direktör Aykan Atik ise pandemi koşullarının tüm kulüpleri olumsuz yönde etkilediğini ancak tüm bunlara rağmen yönetimle uyum içerisinde hareket ederek iyi bir ekip oluşturduklarını ifade etti.
Amedspor, 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında pazar günü saat 19.00’da Yeni Diyarbakır Stadyumunda Anagold 24Erzincanspor’la karşı karşıya gelecek.
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