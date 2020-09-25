Amedspor Trabzon deplasmanında
MİSLİ.COM 2. LİG BEYAZ GRUP’TA GEÇEN HAFTA KENDİ SAHASINDA ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR’A 1-0 YENİLEREK SEZONA KÖTÜ BAŞLAYAN AMEDSPOR, İKİNCİ HAFTA MAÇINDA BUGÜN DEPLASMANDA HEKİMOĞLU TRABZON İLE KOZLARINI PAYLAŞACAK.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta kendi sahasında Anagold 24Erzincanspor’a 1-0 yenilerek sezona kötü başlayan Amedspor, ikinci hafta maçında bugün deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile kozlarını paylaşacak.
2020-2021 sezonuna şok bir yenilgi ile başlayan Amedspor, evinde aldığı yenilgiyi deplasman galibiyeti ile telafi etmenin hesaplarını yapıyor. Hafta boyunca sıkı bir şekilde maça hazırlanan Amedspor, şampiyonluk adayları arasında yer alan Trabzon temsilcisi karşısına kart cezalısı Abdullah Çetin dışında tam kadro çıkacak. Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadında saat 15.00’da başlayacak karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemi Yakup Özhan yönetecek.
Diyarbekirspor’un maçı yarın
Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor ise ikinci hafta mücadelesine yarın çıkacak. Geçen hafta Manisaspor’u deplasmanda 1-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan yeşil-kırmızılı takım, zirve hesapları yaparak sezona iddialı hazırlanan Bucaspor 1928’i konuk edecek. Diyarbakır Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak önemli 90 dakikada Samsun bölgesi hakemi Yakup Bakır düdük çalacak.
Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, takımın havasının çok iyi olduğuna dikkat çekerek hedeflerinin bu maçı kazanıp çıkışa devam etmek olduğunu ifade etti.
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