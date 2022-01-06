Amedspor, kavga eden futbolcu kardeşler hakkında karar verdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, maç sırasında birbirleriyle kavga eden 3 futbolcusu ile ilgili kararı açıkladı. Mehmet Sıddık İstemi ile yollar ayrıldı, Muhlis İstemi affedildi. Kaleci Kurtuluş Yurt’tan da kulüp bulması istendi.

Amedspor yönetimi, futbolculardan Mücahit Çakır ve Çağatay Yılmaz ile de yollarını ayırdı. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da kamp yaparak sürdüren Amedspor, 16 Ocak’ta başlayacak ikinci yarının ilk haftasında Uşakspor ile yapacağı maç için kente gelmeyerek Antalya’dan Uşak’a geçecek.

Takviye için arayışlara devam

Yönetimin takıma takviye yapmak için transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik heyetin bazı mevkilere takviye yapmak için yönetime talepte bulunduğu ve birçok oyuncu ile temas kurulduğu ifade edildi. Korona virüs testi pozitif çıktığı için tedavisi kamp dışında devam eden teknik direktör Aykan Atik’in yokluğunda takım çalışmalarını yardımcı antrenörler yönetiminde sürdürüyor.