Amedspor Kadın Futbol Takımı, play-off hazırlıklarına başladı

Amedspor Kadın Futbol Takımı 16 Nisan’da başlayacak olan play-off maçları öncesinde Şehmus Özer Spor Tesisleri’nde sıkı çalışma programı çerçevesinde kamp girerek ilk antrenmanlarına başladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B grubunda mücadele eden Amedspor Kadın Futbol takımı, ligi 28 puanla 4. sırada tamamlayarak play-off’a kalma başarısı elde ederek, ilk maçında 16 Nisan’da deplasmanda A Grubu’nda yer alan Kdz. Ereğli Belediyespor ile karşılaşacak.

Diyarbakır ekibi, play-off‘un ilk karşılaşması öncesinde tecrübeli teknik adam Ramazan Erin ve ekibi ile birlikte Şehmus Özer Spor Tesisleri’nde kampa girerek maç gününe kadar sıkı antrenman çalışmalarına devam edecek.

Play-off’ta ilk karşılaşmasını 16 Nisan’da Kdz. Ereğli deplasmanında oynayacak Amedspor, rövanşı ise 23 Nisan’da Diyarbakır’da oynayacak.