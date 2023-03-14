Amedspor Kadın Futbol Takımı, erteleme maçında 1207 Antalyaspor ile karşılaşacak

TFF Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı, yarın deprem nedeniyle ertelenen 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı ile mücadele edecek.

TFF Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nda yer alan Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı, deprem nedeniyle ertelenen 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı ile 15 Mart Çarşamba günü Saat 13.30’da Talaytepe Şehmus Özer Spor Tesisleri’nde karşı karşıya gelecek. Ligin bitimine 4 hafta kalan play-off’u garantileyen yeşil-kırmızı ekip, 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı maçına prestij için çıkacak.

Amed Sportif Faaliyetler, bu müsabakada yeni sporcuları deneme fırsatı bulmuş olacak.

“Bu maç prestij maçı olsa bile mutlak galibiyetle ayrılmak istiyoruz”

Hafta sonu deplasmanda aldıkları Fenerbahçe yenilgisini unuttuklarını belirten tecrübeli teknik adam Ramazan Erin, yarın ertelenen 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı ile oynayacakları karşılaşmaya mutlak üç puan parolasıyla hazırlandıklarını ifade ederek, "Amedspor Kadın Futbol Takımı olarak ligin bitimine 4 hafta kala play-off’u garantilemenin rahatlığı ile bu maça çıkacağız her ne kadar Prestij maçımız olsa bile buradan mutlak galibiyet alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. ligin bitmesine 1 hafta kala bizim çıkacağımız son maçımız olduğundan dolayı bu maçta yeni aldığımız sporcularımızı bu maçta oynatıp denemek için fırsatını yakalamış olacağız ondan sonra play-off’taki rakiplerimizi bekleyeceğiz" dedi.