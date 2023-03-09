Amed Sportif Faaliyetler’de süresiz kadro dışı bırakılan Emrullah Sayar affedildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amed Sportif Faaliyetler’de, Bursaspor maçı öncesi sosyal medya hesabı üzerinden rakip takımı rencide edici paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Emrullah Sayar affedildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’in, deprem nedeniyle ligden çekilen Diyarbekirspor’dan kiralık olarak transfer ettiği ve Bursaspor müsabakası öncesi kadro dışı bırakılan Emrullah Sayar affedildi. Sayar, Bursaspor maçından önce sosyal medya üzerinden yaptığı rakip takımı rencide edici paylaşımından dolayı kamuoyunda özür diledi. Emrullah Sayar, cumartesi günü oynanacak olan Afyonspor mücadelesi öncesi yapılan antrenmana çıktı.

Emrullah’ın maç kadrosunda yer alıp almayacağı ise Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’ın vereceği karara bağlı.