Amed Sportif Faaliyetlerde belirsizlik devam ediyor

TFF 2. Ligde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sezonun başlamasına 1 aydan az bir süre kala yaşadığı belirsizliği bir türlü aşamıyor.

Diğer takımlar transfer çalışmalarını tamamlayıp kamp çalışmalarını yaparken, Amed Sportif Faaliyetlerde henüz yönetim belli değil. Aylardır pandemi nedeniyle yapılamayan Olağanüstü Genel Kurul için İçişleri Bakanlığından izin çıktı. Kongre pazar günü saat 16.00’da kulübün Talaytepe’deki tesislerinde çoğunluk şartı aranmadan yapılacak.