Amed Sportif Faaliyetler, Zeki Korkmaz’la anlaştı
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP TAKIMLARINDAN AMED SPORTİF FAALİYETLER, DIŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINA BİR FUTBOLCUYU DAHA EKLEDİ.
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, dış transfer çalışmalarına bir futbolcuyu daha ekledi.
İlk transferini Kırşehir Belediyespor’da forma giyen ve sol bek mevkisinde görev yapan Ümit Karaal ile yapan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen sezon Başkent Akademi Futbol Kulübünde forma giyen orta saha oyuncusu Zeki Korkmaz’ı da kadrosuna kattı. Futbol kariyerine Pendikspor altyapısından başlayan Korkmaz, Elazığspor, Karşıyakaspor, Pendikspor, Sakaryaspor ve Kahramanmaraşspor takımlarda da görev yaptı. Geçen sezon Başkent Akademi Futbol Kulübü takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, yöneticiler Şefik Özdil ve Sezai Ayas’ın katılımıyla kendisini Amed Sportif Faaliyetli yapan sözleşmeyi imzaladı. Deneyimli futbolcu, resmi sözleşmenin ardından, takımla birlikte çalışmalara başladı.
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