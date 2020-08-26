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Amed Sportif Faaliyetler teknik direktör Aykan Atik’le anlaştı
TFF 2. LİG TAKIMLARINDAN AMED SPORTİF FAALİYETLER, TEKNİK DİREKTÖR AYKAN ATİK’LE (SAĞDA) ANLAŞMAYA VARDI.
DİYARBAKIR 26.08.2020, 14:40
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TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Aykan Atik’le anlaşmaya vardı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden, konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü takımını çalıştıran tecrübeli teknik direktör Aykan Atik için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Vechettin Alsaç ve Asbaşkanımız İhsan Avcı katıldı. UEFA-Pro lisanslı Aykan Atik hocanın yardımcılıklarını ise Yunus Kara, Mehmet Akdemir, Osman Yalçın ve Alper Acar yapacak. Hocamız ve ekibinin camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”
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