Alipınar’da kaldırımlar huzur buluyor

AK Partili Bağlar Belediyesi, uzun yıllar yenilenmediği için görüntü kirliliği yaşanan Alipınar Mahallesi’nin kaldırım ve sokaklarını güzelleştirmek için çalışma başlattı. Kırsalda ise Karacadağ Mahallesi’ne bağlı Ziyaret mezrasına yeni yollar kazandırılarak bölgede yaşanan ulaşım sıkıntısına son verildi.

Bağlar Belediyesi, şikayet konusu olan bölgelerde alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Uzun yıllar yenilenmediği için görüntü kirliliği oluşturarak günlük yaşamı olumsuz etkileyen Alipınar Mahallesi’nin kaldırım ve ara sokaklarında geniş kapsamlı yenileme çalışması başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yıpranan parke taşlarını yenileriyle değiştirirken, ara sokaklar ve kaldırımların alt yapısını yenileyerek genişletiyor.

Yapılan çalışmaları büyük bir memnuniyetle takip eden vatandaşlar, ilk kez böyle bir çalışmaya şahit olduklarını dile getirerek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti. Mahalle sakinleri, daha önce mahalleyi ziyaret eden Beyoğlu’nun verdiği sözü yerine getirmesinden dolayı da mutlu olduklarını kaydetti.

“Yeni hizmet müjdeleri vermeye devam edeceğiz”

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerde de alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmalarını sürdürerek yerleşim yerlerinin sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Eski adıyla Alatosun beldesi, yeni adıyla Karacadağ Mahallesi’ne bağlı Ziyaret mezrasında vatandaşların talebi üzerine bakımsız hale gelen yollar yenilenerek bazı noktalara da yeni yollar kazandırıldı.

Hizmet çalışmalarını yakından takip ederek günlük olarak bilgi alan Başkan Beyoğlu, önümüzdeki günlerde bir çok yerleşim yerine hizmet müjdesi vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.