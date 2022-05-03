Aküzüm, sağlık emekçilerinin yanında olmaya devam ediyor

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, bayram gününde sağlık emekçileriyle hastanelerde bir araya geldi.

Gece gündüz demeden emekçilerin sorun ve talepleri ile yakından bizzat ilgilenen Aküzüm, bayram gününde de çalışanları yalnız bırakmadı. Aküzüm ziyaretinde, her daim pandeminin kahramanları emekçi sağlık çalışanlarının yanında olacaklarını, sorun ve talepleriyle bizzat ilgileneceklerini belirtti. Sağlık emekçileri de Aküzüm’ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.