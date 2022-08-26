Akustik dinlemeyle su kaçaklarıyla mücadele

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, akustik dinleme ekiplerinin kent genelinde tespit ettiği fiziki su kaçaklarına müdahale ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, havaların sıcak geçmesi, şehrin büyümesi, bilinçsiz su tüketimi dolaysıyla üretilen sudan fazla tüketimin olduğu bugünlerde idari kaçaklarla mücadele eden DİSKİ ekipleri aynı zamanda fiziki kaçaklarla mücadele etti. Basınç testi, step test ve akustik cihazlarla yerin altında tespit edilen ve yüzeye çıkmayan şebekedeki fiziki kaçakları tespit eden ekipler, bu sayede su kayıplarını önlüyor. 2 ay boyunca yapılan fiziki kaçak taraması sonucunda akustik dinleme cihazlarıyla tespit edilen 36 noktanın 18’inde yapılan kazılar sonucu yer altındaki patlaklar onarıldı ve 53 litre (193 metreküp) suyun boşa akması önlendi.

Kayıp-kaçak ile mücadele çalışmalarını anlatan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, “Son iki yılda kayıp kaçaklar ile (fiziki ve idari) yapılan mücadelede yüzde 42,58 olan kayıp kaçak oranını yüzde 33,71’e indirdik. Son iki yıllık (2020-2021) su üretim miktarımızla oranladığımızda 16 milyon 320 bin metreküplük su kaybını önledik. Bu da kent merkezinde tüketilen 70 günlük su tüketimine denk etmektedir. Hedefimiz 2023 yılında kayıp kaçak oranını yüzde 30’a indirmektir” dedi.

Yaptıkları çalışmayla suyu koruduklarını belirten Tutşi, “Akustik cihazlarla yapılan dinlemeler birçok avantaj sağlıyor. En önemlisi harita yardımıyla yapılan tespit sayesinde gereksiz kazılar yapılmıyor. Sonuçta yapılan kazıların belirli bir maliyetinin olduğu unutulmamalıdır. Aynı zamanda yer altı radar cihazları ile yapılan tespit sonucu yeraltında bulunan başka kurumlara ait hatlar da (doğal gaz, telekom, elektrik) zarar görmüyor. Ayrıca cihazlar ile yapılan noktasal tespitler, beraberinde zaman açısından da önemli avantajlar barındırıyor. Fiziki kaçaklar son teknoloji yeni nesil cihazlar vasıtasıyla dakikalar içinde tespit yapmaya imkan tanıyor” ifadelerinde bulundu.