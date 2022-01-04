Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte kayıp-kaçak kullanımının önüne geçmek ve vatandaşların hakkını korumak amacıyla akıllı su sayaçlarının montajı başlıyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, personel tasarrufu, insan hatalarını minilimize etmek, müşteri memnuniyetini artırmak, kayıp-kaçak oranını düşürmek, su yönetimini daha sağlıklı yönetmek ve tahakkuk oranlarını artırmak hedefiyle 5 bin adet yeni akıllı su sayacı satın aldı. Yeni alınan 5 bin adet akıllı su sayaçları pilot olarak seçilen bölgelerde belirlenen hane, kamu kurumu ve işletmelere monte edilecek. Akıllı su sayaç montajı 5 Ocak itibariyle başlayacak. DİSKİ’nin, teknolojiye ayak uydurarak yaygınlaştırmayı hedeflediği akıllı sayaç okuma sistemi abonelere ön ödeme olanağı da sağlayacak. Aboneler sunulan seçenekle istedikleri ücreti önceden ödeyip içme suyunu kullanabilecek. Su kullanma limitini dolduran ön ödemeli abonenin vanası otomatik olarak kapanacak. Akıllı sayaç okuma, ayrıca su kaçağı, aşırı tüketimde ve sayaca herhangi bir müdahalede sistem uyarı verecek.

Sistem maliyet ve personel anlamında tasarruf sağlayacak

Akıllı sayaç monte edilen hane veya işletmelere sayaç okuma, itiraz servisi ve kesme-açma personeli hizmet üretmeyecek. Sistem uzaktan olumsuz durumlara müdahalede bulunabilecek. Sistemin devreye girmesiyle birlikte DİSKİ, personel ve maliyet açısından önemli bir tasarruf sağlayacak. Sayaç okuma, itiraz servisi ve kesme-açma personeli farklı birimlerde vatandaşlara hizmet üretecek.

Akıllı sayaç uygulaması yaygınlaştırılacak

DİSKİ, daha önce Kayapınar ilçe sınırlarında yer alan 4’üncü Sanayi Sitesinde 858 ve Yenişehir Üçkuyular TOKİ Konutları’na 400 akıllı sayaç okuma saati monte etmişti. Başta kentte yaşayan vatandaşların hakkını koruma, kayıp-kaçak kullanımını önleme ve tasarruf konularında büyük avantajlar sağlayan akıllı sayaç uygulaması DİSKİ, tarafından yaygınlaştırılacak.