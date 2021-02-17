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Akademi Lise bin öğrenciyle ders başı yaptı

Çocukların eğitim seviyelerini yukarılara taşımak için Bilgi Evi’ni kentte kazandıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, lise öğrencilerini üniversite sınavlarına hazırlamak amacıyla açtığı Akademi Lise bin öğrencinin katılımıyla ders başı yaptı.

DİYARBAKIR 17.02.2021, 14:50
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Akademi Lise bin öğrenciyle ders başı yaptı

Çocukların eğitim seviyelerini yukarılara taşımak için Bilgi Evi’ni kentte kazandıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, lise öğrencilerini üniversite sınavlarına hazırlamak amacıyla açtığı Akademi Lise bin öğrencinin katılımıyla ders başı yaptı.

Çocukların eğitimlerinde başarı grafiklerini yükseltmek amacıyla daha önce Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde Bilgi Evi’ni hizmette açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlık için oluşturduğu ve binlerce kişinin yararlanacağı Akademi Lise’de dersler başladı. Sur ilçesinde açılan ve toplam bin 500 öğrenci kapasitesine sahip Akademi Lise’ye şuana kadar bin öğrenci kayıt yaptırdı.

Büyükşehir’den gençlere ücretsiz eğitim desteği

Akademi Lise, eğitim programı kapsamında liseye devam eden ve mezunlarının sınava hazırlanması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatlarıyla paralel oluşturulacak ders takvimiyle öğrencilere ücretsiz eğitim verecek. Ülke genelinde yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlamasının ardından Lise Akademi’de pandemi koşulları göz önünde bulundurularak alınan önlemlerle liselerde 12’inci sınıfa devam ve mezun olan öğrencilerle ders faaliyetlerine başladı.

Kayıtlar devam ediyor

Akademi Lise’ye kayıt yaptırıp ücretsiz üniversite sınavlarına hazırlık kurslarından yararlanmak isteyenler, kimlik fotokopileri ve Sağlık Bakanlığı’ndan alacakları Hayat Eve Sığar (HES) kodlarıyla birlikte Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na veya Bilgi Evi’ne bizzat gelerek başvuruda bulunabilecek.

Alanında uzman eğitmenler görev yapıyor

Akademi Lise’de 1 idareci, 1 öğrenci işleri, 1 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile alanında uzman 16 farklı ders eğitmeni görev yapıyor. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 7 gün devam eden derslerde öğrenciler ilk etapta konu anlatımlarından yararlanıyor. Soru çözme ve etüt saatlerinin de yer aldığı eğitim takviminde Akademi Lise her gün 09:00-17:00 saatleri arasında öğrencilere hizmet veriyor. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, öğrencilerin eğitim durumları ve başarı grafikleriyle ilgili aileleri sürekli bilgilendiriyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin yararlandığı Bilgi Evi’nden mezun olan öğrenciler, lise takviye dersleri kapsamında Akademi Lise’ye direk olarak geçiş yapabiliyor.

Akademi Liseler yaygınlaştırılacak

Akademi Lise’yi oluştururken öğrencilerin derslerde daha verimli çalışmalarını sağlamak için fiziki koşulları bu kriterlere göre düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, eğitim binasında 1 Müzik, 1 Bilişim, 1 Seminer odası ve 1 Kütüphane ve 10 dersliğe yer verdi. İlkini Sur ilçesinde hizmete açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, daha sonra yapacağı planlamayla kent genelinde Akademi Lise’leri yaygınlaştıracak.

Öğrencilere yönelik sosyal-kültürel etkinlikler de düzenlenecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise, yoğun eğitim programı sürecinde öğrencilerin stres atmalarını sağlamak için gençlere yönelik çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerde düzenleyecek. Öğrenciler eğitim döneminde normal dersleri dışında spor faaliyetleri, fotoğrafçılık, teknoloji, havacılık, astronomi, akıl ve zekâ oyunları, satranç ve halk oyunları vb. kulüp faaliyetlerinden de yararlanacak.
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