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AK Partili Yağmur, esnafların sorunlarını dinledi

Diyarbakır Bismil AK Parti İlçe Başkanı Veysel Yağmur, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde vatandaşlarının sorun ve sıkıntılarını dinledi.

DİYARBAKIR 02.02.2022, 12:07
AK Partili Yağmur, esnafların sorunlarını dinledi

Diyarbakır Bismil AK Parti İlçe Başkanı Veysel Yağmur, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde vatandaşlarının sorun ve sıkıntılarını dinledi.

AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur, parti teşkilatındaki çalışmalardan arta kalan zamanlarda ilçedeki esnaf ve vatandaşları da ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinliyor. Eşi ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafı tek tek dolaşan Yağmur, burada halkın sorunları ile de birebir ilgilenerek çözüm noktasında çalışmalar yapıyor.

Bismil halkı tarafından da memnuniyetle karşılanan Yağmur, 1 yıldır sürdürdüğü AK Parti İlçe Başkanlığı görevi süresince halkında her zaman kendisini desteklediğini söyledi. Hafta sonları her zaman esnaf ve vatandaş ziyaretini gerçekleştirdiklerini belirten Yağmur, “Vatandaşlarımızı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinliyoruz” dedi.

Bismil’de yapılan yatırımlara dair değerlendirmelerde bulunan Yağmur, “Millet Bahçesinde bölgenin en büyük çocuk oyun alanı ve macera parkı yer alıyor. Yine DİSKİ ile koordineli yürütülecek olan İPA atık su arıtma ve atık su toplama sistemi projesi (İPA) ile ilçe merkezinin içme su hatları yenilenecek. Sanayi yolu üzerinde yürüyüş yolu yapılması, ana caddelerin yenilenmesi projesi, halı sahalar, açık ve kapalı tenis kortları projemiz var. Bunun yanı sıra birçok yatırım ve projemizi de ilçemize kazandırıyoruz” diye konuştu.

“Bismil modern ilçe yoluma yolunda ilerliyor”

Bismil’in modern bir ilçe olması yolunda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydeden Yağmur’un eşi Selda Yağmur ile birlikte halkın sorunlarını dinlemesini vatandaşlarda olumlu görüyor. Esnaflar, siyasilerin bu şekilde kendilerini ziyaret ederek sorunlarını bire bir dinlemelerini takdirle karşıladıklarını söyleyerek her zaman yanlarında olan Yağmur’a destekleri için teşekkür ettiler.

Siyasette makamların geçici olduğunu da vurgulayan İlçe Başkanı Yağmur, “Önemli olan bu görevimiz bittikten sonra da halkımız ile her zaman bir araya gelip onların dertleri ile hemhal olmaktır. Allah bizleri mahcup etmesin” diye konuştu.

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