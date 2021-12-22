AK Parti üç ilçenin meclis toplantılarını gerçekleştirdi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, Hazro, Hani ve Kocaköy ilçelerinde ilçe danışma meclisi toplantılarını gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde ekonomide yeni bir reform hareketi başlatılarak şer odaklarına dur denildiğini belirtti. Aydın, “Ekonomi üzerinden planlanan ve milli iradeyi hedef alanları ve iş birlikçilerini yendik. Bir kez daha hevesleri kursaklarında kaldı. Ülkemizi hedef alan bu ekonomik saldırıyı yine milletimiz ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bertaraf ettik. Ülke, millet ve parti olarak çok önemli gelişmeleri yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak bu dönemde atılan adımlar, ortaya koyduğu irade, giriştiği mücadele önümüzdeki bir asrı biçimlendirecek öneme sahiptir. Türkiye’ye diz çöktürmek, milletimizin zihnine ve bedenine pranga vurmak için her şeyi denediler ve başaramadılar. Ülke olarak ciddi bir sıkıntılı süreçten geçerken asgari ücrette devrim niteliğinde bir zam artışıyla Cumhuriyet tarihine geçtik. İşçi ve emekçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmeyen Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Genel Merkez MKYK üyesi ve İl Başkan Yardımcısı Suna Kepolu Ataman, zor günlerden geçtiklerini ancak bu ekonomik saldırıyla başlayan süreci millet olarak bertaraf ettiklerini ifade etti. Ataman, “Liderimizin kararlı duruşu tüm mazlum coğrafyalara tekrar umut verdi. Buradan tüm şer odaklarına ve ülkesine ihanet içinde bulunanlara Cumhurbaşkanımızın dediği ‘Başaramayacaksınız’ nidasıyla seslenmek istiyorum. Güzel günlere şimdi çok daha yakınız” diye konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, il, ilçe kademeleri başkanları ile partililer katıldı.