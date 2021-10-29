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AK Parti Teşkilatlarında ’Eğitim Akademisi’ seferberliği

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’ teması ile düzenlenen ’Teşkilat Akademisi’ 30-31 Ekim tarihlerinde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’ta düzenlenecek eğitimlerle devam edecek. İki gün boyunca sürecek eğitimlere tüm teşkilat mensuplarının katılacağı belirtildi.

DİYARBAKIR 29.10.2021, 15:03 29.10.2021, 15:21
AK Parti Teşkilatlarında ’Eğitim Akademisi’ seferberliği

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’ teması ile düzenlenen ’Teşkilat Akademisi’ 30-31 Ekim tarihlerinde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’ta düzenlenecek eğitimlerle devam edecek. İki gün boyunca sürecek eğitimlere tüm teşkilat mensuplarının katılacağı belirtildi.

Teşkilat mensuplarının eğitimine önem veren AK Parti Genel Merkezi Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere ülke genelindeki tüm teşkilatlarında eğitim seferberliği başlattı. Düzenlenen eğitimler sayesinde Türkiye’nin tamamında yaklaşık 93 bin parti yöneticisi için eğitim atağı başlatılacak. Eğitimlerin, teşkilat mensuplarının her alanda yetkinlik sahibi olmaları açısından elzem olduğunu belirten AR-GE ve Eğitim’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “2023 seçimlerine yaklaşık iki yıl kala 81 il ve 973 ilçede parti teşkilatlarımız ve yöneticilerimiz, 12 farklı alanda çok kapsamlı bir eğitim programına tabi tutulmaktadır. Teşkilat Akademisi Eğitim programı, dava arkadaşlarımızın yalnızca seçim dönemlerinde değil, her daim hazır ve aktif olmalarına önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve Ar-Ge’den sorumlu il başkan yardımcısı Abdülvahit Güvensen’in başkanlığında tüm ilçe başkanları ve üç kademe yöneticileriyle yapılan toplantıda eğitim akademisinin önemine dikkat çekilerek eğitim programına katılım noktasında herkesin gerekli hassasiyeti göstermelerini istendi. Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre merkezinde cumartesi ve pazar günü yapılacak Ar-Ge Eğitim toplantısına yazar İdris Kardaş,Yusuf Alabarda, Tarkan Zengin, Adana milletvekili M.Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci; Ardahan milletvekili Orhan Atalay, Gen-Ar Araştırma şirketi yönetim kurulu başkanı İhsan Aktaş ve ünlü yazar Hayati İnanç katılacak.

Yapılacak program için düzenlemelerin yapıldığı Diyarbakır İl Teşkilatı Ar-Ge komisyonunun yaptığı son toplantıdan sonra program saatini beklemeye başladı. Türkiye geneli yapılacak olan "Eğitim Akademisi" toplantılarına Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’daki eğitim akademisine de video konferans yoluyla katılması bekleniyor.

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