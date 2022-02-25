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AK Parti Sur Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısını gerçekleştirdi

AK Parti Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ’Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’ düzenlendi.

DİYARBAKIR 25.02.2022, 18:07
AK Parti Sur Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısını gerçekleştirdi

AK Parti Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ’Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’ düzenlendi.

Yıldız Park Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronak, Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, MKYK üyeleri Suna Kepolu Ataman ve Alaattin Parlak, İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmed Mahsum Melikoğlu, Diyarbakır da AK Partiye ait tüm il kademeleri, AK Parti ilçe kadın kolları, gençlik kolları başkanları, yönetimleri, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı. Oluşturulan meclis divanlarının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Genişletilmiş İlçe Danışma Meclis toplantısında konuşma yapan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, "Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur. Milletimizin gösterdiği istikamette sürekli kendimizi sorgulayarak, sürekli kendimizi yenileyerek hizmet etmeye, üretmeye devam edeceğiz. AK Parti, değişimi ve dönüşümü takip eden bir anlayışın değil, değişimi ve dönüşümü bizzat gerçekleştiren ve her dönem yenilenen kadroları ile tamamen başarıya odaklanan dinamik bir siyasi harekettir. AK Partimizin hücrelerini oluşturan birimlerde görev alan her arkadaşımız bu hareketin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bizlerin Cumhurbaşkanımıza vereceği en büyük destek buradan başarılı bir sınav vererek 18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlerde yine zirveyi yakalamaktır" dedi.

Toplantıda partililere seslenen AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın "18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlerde yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber omuz omuza, kol kola girerek bu sınavı da başarıyla vereceğimize yürekten inanıyorum. Özellikle Diyarbakır olarak çok büyük destek vermemiz gerekiyor. Bu anlamda teşkilatıma çok güveniyorum. Aynı zamanda seçime kalmış olan 15 aylık süre boyunca Diyarbakır’ımız için teşkilatlarımız ile tek yürek sahada olacağız. Hep birlikte omuz omuza, kentimizi ve ülkemizi hedeflerine ulaştırmak adına gecemizden, gündüzümüzden, işimizden, ailemizden fedakarlık edip memleketimize hizmet etmeye ve bu hizmeti gerçekleştirirken AK Parti ailesine yaraşır bir şekilde birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan İlçe Danışma Meclisi Toplantısında davetlilerin yoğunluğu ile toplantı boyunca konuşmacılara gösterdikleri ilgi ve destek dikkat çekti. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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