AK Parti MKYK üyesi Parlak: “2023 seçimleri Türkiye yüzyılının başlangıç seçimi olacak”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Alaattin Parlak, “2023 seçimleri Türkiye’nin değil, bütün dünya mazlumlarının, ezilmişlerin, mağdurların, zulme ve emperyal emellere karşı duranların dikkate izleyeceği bir seçimdir” dedi.

Türkiye’nin 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar neler yaşadığını asla unutulmaması gerektiğini belirten Alaattin Parlak, özellikle 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından AK Parti’yi, hükümet eden ama iktidar olamamış bir parti haline dönüştürmek için oynanan oyunları hep akılda tutmak gerektiği uyarısında bulundu. Parlak, “Geçen zaman bize yaşadıklarımızı unutturmamalıdır. Bilmeliyiz ki dünün Türkiye’sini özleyenler, boş durmamakta, bin bir türlü planlarla karşımıza çıkmaktadırlar. AK Parti kurulduğu günden beri, milletimizin yanında olmuş Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti ve mücadelesiyle, dünyanın en saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir” diye konuştu.

“20 Yıllık siyasi mücadelemiz boyunca birçok vesayet odağına hep birlikte karşı durduk”

“Çözülmez, çözülemez denilen sorunlar büyük bir başarıyla çözülmüştür” diye Parlak, “Hiçbir sorunun üzeri örtülmemiş, asırlık problemler ortadan kaldırılmıştır. 20 Yıllık siyasi mücadelemiz boyunca birçok vesayet odağına hep birlikte karşı durduk. Dünyanın neresinde bir haksızlık gördüysek oralı olduk. Dünya’nın Beş ’ten büyük olduğunu tüm benliğimizle haykırdık. AK Parti, vesayeti ortadan kaldırmak için mücadele verenlerin, tüm zorluklara rağmen yılmayanların, Kumpaslara, Muhtıralara, darbelere, tüm şer odaklarına karşı duranların birleştiği yerdir. AK Parti, tüm samimiyetiyle barış dedi, kardeşlik dedi, çözüm dedi, adalet dedi, hak dedi, özgürlük dedi, demokrasi dedi. Ret, inkar, asimilasyon politikalarını ortadan kaldırıp hak ve özgürlük eksenli bir yaklaşımla asırlık meselelerin çözümüne yöneldi” şeklinde konuştu.

“AK Parti, milletin partisidir”

Parlak, sözlerine şöyle devam etti:

“Eski Türkiye’nin köhneleşmiş problemlerini Dış politikadan Terör ile mücadeleye, Adaletten sağlıktan eğitime, Ekonomiden sosyal desteklere, Tarımdan Sanayi Savunmaya, İnsan haklarından toplumsal uzlaşmaya, Kültür, Sanat politikalarına kadar sorunların büyük bir kısmını çözmüş çözmeye devam etmektedir. AK Parti milletin partisidir. Milletin kurduğu bir partidir. 2002 yılından bu güne kadar girmiş olduğu bütün seçimlerde milletimizin desteği ile hep birinci parti olmuştur. İnşallah önümüzde yapılacak olan seçimlerde de aynı desteği verecek ve Yeni Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemesini sağlayacaktır. Türkiye’nin bu kutlu yürüyüşünü engellemeye çalışanlara millet sandıkta en güzel cevabı verecektir. 2023 seçimleri Türkiye Yüzyılının başlangıç seçimleri olacaktır.”