banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zelensky Ukrayna Parlamentosu'nu silahla tarıyor!
Zelensky Ukrayna Parlamentosu'nu silahla tarıyor!
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
THY'de 407 sefer iptal!
THY'de 407 sefer iptal!
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

AK Parti Lice’ye çıkarma yaptı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen ‘Kanaat Önderleri Buluşmaları, Vefa Buluşmaları ve 3 Kademe Teşkilat Eğitim Buluşmaları’na Lice ilçesi ile devam etti.

DİYARBAKIR 12.03.2022, 15:25
AK Parti Lice’ye çıkarma yaptı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen ‘Kanaat Önderleri Buluşmaları, Vefa Buluşmaları ve 3 Kademe Teşkilat Eğitim Buluşmaları’na Lice ilçesi ile devam etti.

Lice İlçesinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen AK Parti heyeti, ardından Lice AK Parti teşkilatının ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek 3 kademe teşkilat istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Heyet, daha sonra vefa buluşması programında Lice ilçesinde AK Partinin kuruluşundan bu yana görev almış olan tüm ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, belediye başkan adayları, geçmiş belediye meclis üyeleri, geçmiş dönemlerde görev alan yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen programlara teşkilat mensupları yoğun katılım sağlarken, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın yaptığı konuşmalarda teşkilat çalışmalarına ve hizmetlere değindi.

Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını anlatan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, sağlıktan ulaşıma, altyapıdan eğitime, turizmden ekonomiye bir çok alanda Türkiye’nin artık çok farklı bir ülke olduğunu, son 20 yıla baktıklarında gurur duyacakları projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

"Yürüyüşümüzü Erdoğan’ın liderliğinde devam ettiriyoruz”

Yorulmadan, aldıkları sorumluluğun hakkını vereceklerini aktaran Aydın, "Bizim liderimiz Cumhurbaşkanımız bu kadar çalışıp bir programını aksatmıyorsa, bize yoruldum demek yakışmaz. Onun yol arkadaşları olarak bizler de yorulmadan koşturacağız. Çünkü biz yorulursak, kazandığımız bütün kazançlarımızı, bizim bu ülkeye bu topraklara kazandırdığımız yenilikleri, iyilikleri ve doğrulukları kaybedeceğiz. Bizler AK Parti ailesi olarak yürüyüşümüzü Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam ettiriyoruz” dedi.

“Diyarbakır barışın ve huzurun şehridir”

Artık Diyarbakır barışın ve huzurun şehri olduğunu belirten Aydın, “Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Ulaştığımız bu huzur ortamını korumak ve geliştirmek sadece Ak Partinin değil, herkesin görev ve sorumluluğudur. Bu güzel ortamı çocuklarımıza bırakmak en büyük hedefimiz olmalıdır. Bugün burada bulunan Teşkilat mensuplarımız bu davanın yükünü taşıyan kardeşlerimizdir. İlçe başkanlarımız, kadın kollarımızın, gençlik kollarımız, Belediye Meclis üyelerimiz ve ilçelerimizin mahalle başkanları AK davamızı şerefle temsil ediyorlar. Onlara da buradan saygılarımı sunuyorum. Toplantıya katılan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.

Yorumlar (0)
-0°
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 28 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 29 33
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 29 27
19. Rizespor 29 24
20. Ö.K Yeni Malatya 29 21
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Atletico Madrid 28 51
4. Barcelona 26 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 28 19