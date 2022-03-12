AK Parti Lice’ye çıkarma yaptı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen ‘Kanaat Önderleri Buluşmaları, Vefa Buluşmaları ve 3 Kademe Teşkilat Eğitim Buluşmaları’na Lice ilçesi ile devam etti.

Lice İlçesinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen AK Parti heyeti, ardından Lice AK Parti teşkilatının ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek 3 kademe teşkilat istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Heyet, daha sonra vefa buluşması programında Lice ilçesinde AK Partinin kuruluşundan bu yana görev almış olan tüm ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, belediye başkan adayları, geçmiş belediye meclis üyeleri, geçmiş dönemlerde görev alan yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen programlara teşkilat mensupları yoğun katılım sağlarken, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın yaptığı konuşmalarda teşkilat çalışmalarına ve hizmetlere değindi.

Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını anlatan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, sağlıktan ulaşıma, altyapıdan eğitime, turizmden ekonomiye bir çok alanda Türkiye’nin artık çok farklı bir ülke olduğunu, son 20 yıla baktıklarında gurur duyacakları projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

"Yürüyüşümüzü Erdoğan’ın liderliğinde devam ettiriyoruz”

Yorulmadan, aldıkları sorumluluğun hakkını vereceklerini aktaran Aydın, "Bizim liderimiz Cumhurbaşkanımız bu kadar çalışıp bir programını aksatmıyorsa, bize yoruldum demek yakışmaz. Onun yol arkadaşları olarak bizler de yorulmadan koşturacağız. Çünkü biz yorulursak, kazandığımız bütün kazançlarımızı, bizim bu ülkeye bu topraklara kazandırdığımız yenilikleri, iyilikleri ve doğrulukları kaybedeceğiz. Bizler AK Parti ailesi olarak yürüyüşümüzü Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam ettiriyoruz” dedi.

“Diyarbakır barışın ve huzurun şehridir”

Artık Diyarbakır barışın ve huzurun şehri olduğunu belirten Aydın, “Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Ulaştığımız bu huzur ortamını korumak ve geliştirmek sadece Ak Partinin değil, herkesin görev ve sorumluluğudur. Bu güzel ortamı çocuklarımıza bırakmak en büyük hedefimiz olmalıdır. Bugün burada bulunan Teşkilat mensuplarımız bu davanın yükünü taşıyan kardeşlerimizdir. İlçe başkanlarımız, kadın kollarımızın, gençlik kollarımız, Belediye Meclis üyelerimiz ve ilçelerimizin mahalle başkanları AK davamızı şerefle temsil ediyorlar. Onlara da buradan saygılarımı sunuyorum. Toplantıya katılan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.