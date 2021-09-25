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AK Parti il yönetimi tarım üreticilerinin sorunları için harekete geçti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, il başkan yardımcılarıyla beraber Diyarbakır Ticaret Borsası’na ziyarete bulunarak bölgede bulunan tarım üreticilerinin yaşadığı sorunların çözümüyle ilgili bakanlıklar üzerinden takip etmek üzere rapor istedi.

DİYARBAKIR 25.09.2021, 10:44
AK Parti il yönetimi tarım üreticilerinin sorunları için harekete geçti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, il başkan yardımcılarıyla beraber Diyarbakır Ticaret Borsası’na ziyarete bulunarak bölgede bulunan tarım üreticilerinin yaşadığı sorunların çözümüyle ilgili bakanlıklar üzerinden takip etmek üzere rapor istedi.

Borsa Başkanı Engin Yeşil tarafından karşılanan Başkan Aydın ve beraberindekiler, borsanın faaliyetleri ve çiftçilerin sorunları hakkında bilgi aldı. Görüşmede Silvan Barajı sulama yatırımlarının tamamlanması başta olmak üzere Bismil, Ergani ve Silvan Organize Sanayi Bölgeleri, Bismil’deki pamuk çırçır üreticilerinin sorunları ile Diyarbakır’da hayata geçirilmesine ihtiyaç duyulan lisanslı pamuk depolama merkezine ilişkin sorunların çözümünün takip edilmesi için Ticaret Borsası yönetiminden rapor istendi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, kendisine iletilen sorunları bakanlıklar nezdinde takip etmek için gayret göstereceğini belirterek hızlı bir şekilde sonuç alacaklarına inandığını ifade etti. Aydın, "Bölgemizdeki sivil toplum unsurları ve bileşenleriyle istişare edip gayret sarf ederek milletimizin huzur ve refahını ilgilendiren sorunları çözüme kavuşturacağız" dedi.

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