AK Parti İl Başkanı Aydın: “Tarihin en önemli seçimine hazırlanıyoruz”

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve ekibi, ilçe danışma meclisi toplantısında partililerle bir araya geldi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, il kademeleri, ilçe kadın kolları, gençlik kolları başkanları yönetimler, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine erişmek için, AK Parti’nin vizyonuna ve misyonuna uygun bir şekilde, Diyarbakır da tüm kadrolarıyla, gece gündüz çalışmalar yapmakta olduklarını söyleyen Aydın, çalınmadık kapı, girilmedik gönül, sıkılmadık el bırakmamak için sahada olduklarını belirtti. Aydın, "Milletimizin her bir ferdinin derdini dinlemek ve çözüm üretme çabası içinde olmak görevimiz. 17 ilçemizde her mahalleye, her köye girip vatandaşların istek, görüş ve önerilerini topluyoruz. Çözümleri noktasında da gerekli girişimleri yapmaktayız. Ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımızın siyasi görüşüne bakmıyoruz. Hepsinin başımızın üstünde yeri var. Biz siyaset için değil, hizmet için varız" dedi.

Teşkilat çalışmalarını değerlendiren Başkan Aydın, "Teşkilatlar olarak Diyarbakır’ımız için yılmadan, yorulmadan, bütün engelleri bir bir aşarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hazırlandığımız seçim, tarihin en önemli seçimi. Demokrasi adına, özgürlükler adına, kalkınma adına ulaştığımız tüm kazanımlarımızı korumak için işimize dört elle sarılmalıyız. Sandık kurullarımızı, mahalle teşkilatlanmalarımızı revize etmeliyiz. Hane ziyaretlerimize, esnaf ziyaretlerimize yoğunlaşmalıyız. Biz, işimizi doğru yaparsak, hizmet siyasetini gönül siyaseti ile taçlandırırsak başarıya ulaşırız " diye konuştu.