AK Parti İl Başkanı Aydın: "2’inci 20 yıllık iktidarımızı Diyarbakır’dan başlatacağız"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, aylık düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, “2023 seçimleri ile birlikte 2.yirmi yıllık iktidar dönemimize Diyarbakır’ı alarak başlayacağız. Bu konuda hem milletimize, hem liderimize, hem de teşkilatlarımıza güveniyoruz” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın aylık düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aralık ayı içerisinde ülkede özellikle döviz kurları üzerinden meydana çıkan ekonomik sorunlar olduğunu belirten Aydın, pandeminin zararlarını tüm Dünya olarak görmekte oldukları süreç yaşandığını söyledi. Özellikle tedarik zincirlerindeki kopmalar, temel gıda fiyatlarının dünya genelinde dengesizleştiği dönemlere kapı aralamış olduklarını ifade eden Aydın, “Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle Pandemi ile birlikte Üretim odaklı istihdama yönelik ekonomik model ile bu süreci halkımızın en az zararla atlatabileceği bir yol haritası ile hareket ediyoruz. Türkiye olarak kendi iç dinamiklerimizden kaynaklanan nedenlerle, ekonomi alanında saldırılara maruz kaldığımızdan dolayı, Gelişmiş Ülkelerden daha fazla mevcut durumdan etkilenmemiz de kaçınılmaz bir gerçekliktir. Özellikle döviz kurları üzerinden yapılan bu saldırılara karşı, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ile faiz lobilerine boyun eğmeden bugünlere geldik. Geldiğimiz noktada gördük ki aslında halkımız bu konularda Cumhurbaşkanımızın yönetimine ve AK Parti iktidarına güvenirse biz, ülke olarak bu süreçlerden başarıyla ve büyüyerek çıkacağız. Gıda fiyatlarındaki fırsatçılık temelli artışların geri çekilmesi ile birlikte halkımızın daha rahat bir şekilde bu süreçleri geride bırakacağını görüyoruz. Hükümet olarak bir yandan İstihdam konusunda gerekli bütün atılımları gerçekleştirip İşsizlik sorununu çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan da çalışanlarımızı enflasyona ve artan fiyatlara karşı koruma politikamızı sürdürüyoruz. Asgari ücret konusunda sergilediğimiz tutumu memurlara ve emeklilere de uygulayarak bu insanlarımız ile ilgili de gerekli ücret artışlarını en üst oranlarda uygulayacağız” dedi.

AK Parti iktidarı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaklaşık 21 yıldır ülke genelinde insanların yarınlarını inşa etmek için mücadele ettiklerini kaydeden Aydın, “Sanayiden spora, yerli sanayiden demokratik adımlara onlarca konuda çok büyük devrimler gerçekleştirdik. Halkımız kimin kendisinin sorunlarıyla uğraştığını, kimin derdiyle hemhal olduğunu görecek ferasete sahiptir. Bizler milletimizin engin sağduyusuna güveniyoruz. Bu zor süreçleri de milletimizin desteği ile atlatacağız. 2023 seçimleri ile birlikte 2’inci 20 yıllık iktidar dönemimize Diyarbakır’ı alarak başlayacağız. Bu konuda hem milletimize, hem liderimize, hem de teşkilatlarımıza güveniyoruz. 20 yıllık iktidarımız boyunca, nasıl ki milletimize en güzel şekilde hizmet etme gayretinde idiysek, 2’inci 20 yıllık iktidar dönemimizde de bu hizmetleri, atılımları devam ettirecek ve bölgesel bir güç haline gelen ülkemizi küresel bir güç haline getireceğiz” şeklinde konuştu.