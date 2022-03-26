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AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı, Sur’da partililerle bir araya geldi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen “Kanaat Önderleri Buluşmaları”, “Vefa Buluşmaları” ve “3 Kademe Teşkilat Eğitim Buluşmalarına” Sur ilçesi ile devam ediyor.

DİYARBAKIR 26.03.2022, 16:47
AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı, Sur’da partililerle bir araya geldi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen “Kanaat Önderleri Buluşmaları”, “Vefa Buluşmaları” ve “3 Kademe Teşkilat Eğitim Buluşmalarına” Sur ilçesi ile devam ediyor.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmed Mahsum Melikoğlu ve beraberindeki partililer, Sur ilçesinde ziyarette bulundu.

Sur’da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen AK Parti heyeti, ardından Sur AK Parti teşkilatının ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek 3 kademe teşkilat istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Heyet, daha sonra vefa buluşması programında Sur da AK Partinin kuruluşundan bu yana görev almış olan tüm ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, belediye başkan adayları, geçmiş belediye meclis üyeleri, geçmiş dönemlerde görev alan yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini belirten Aydın, “Bütün teşkilat olarak 2023’e odaklanmış durumdayız. Mahalle Başkanlarımızdan, cumhurbaşkanımıza kadar ulaşan bütün kademelerimizle bu süreçte hep birlikte meydanlarda olacağız. Cumhurbaşkanımızla birlikte yol yürüyoruz. Yürüdüğümüz yolun zor olan kısmını bitirdik. Şimdi 2023’te önemli bir finaldeyiz. AK Partimiz, yola çıktığı günden bu yana değerlerinden ve ilkelerinden taviz vermemiştir. Yolunu, hedefini şaşırmamıştır. Hamdolsun ki, böyle bir davanın parçasıyız ve milletimize hizmet etme heyecanımız ilk günkü kadar diri. Sağlıktan ulaşıma, sanayiden tarıma, halkımızın refahı için çok büyük yatırımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Biz, her alanda halkımızın menfaatini korurken, milletimiz için zoru kolay, uzağı yakın kılmak için çalışırken, pek çok zorlukla da karşılaştık. Dört taraftan terör sarmalına alınmak istendik. Devlet içinde devlet yapmak isteyen hainlere karşı mücadele verdik. Ancak başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu, milletimizin güven ve metaneti sayesinde, hepsinin altından kalkmayı başardık. İnşallah hep birlikte Diyarbakır’ımızı, ülkemizi daha ileri taşıyacağız. Hizmetlerimizi hep birlikte hayata geçireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi 2023 seçimlerinde de, 2024 seçimlerinde de el birliğiyle büyük başarılara imza atacağımıza şüphem yok” dedi.

Aydın, "Kayapınar ilçesi 3.Sanayi sitesinde sanayi tüpünün patlaması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve zarar gören esnaf kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaza sonrası devletimizin ilgili kurumları çalışmalara başlamış, konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Rabbim ülkemizi, şehrimizi bu ve benzeri kazalardan korusun inşallah” ifadelerinde bulundu.

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