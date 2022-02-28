AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, 28 Şubat darbesinin 25’inci yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Zeki Akkoç, 25. yılını geride bırakan ve “post-modern” darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci, milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu söyledi. Akkoç, "Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat, bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir” dedi.

“28 Şubat’ta getirilen başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatı engellendi”

28 Şubat’ta getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellendiğini aktaran Akkoç, “28 Şubat’ta sözde ‘irtica tehdidi’ ile medya, darbeci zihniyete, ‘Topyekun Savaş’ manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, anti-demokratik MGK kararları alınmış, ’demokrasiye balans ayarı’ denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. ‘Bin yıl sürecek’ dedikleri 28 Şubat Post-Modern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek ‘Yeşil sermaye’ adı altında ötekileştirilmiştir” diye konuştu.

"28 Şubat darbesi, vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir, sonu da olmamıştır"

Akkoç, "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat’ın acılarını sağaltmak ve iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri, kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için ’bin yıl sürecek’ diyenler unutmasın ki, 28 Şubat bin yıl sürmedi ancak biz, 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve Milli İrade’ye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Bu vesile ile ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlık binası önünde yapılan basın açıklamasına, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti MYK Üyesi Suna Kepoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Müzeyyen Kaya, AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Zeki Akkoç ve çok sayıda partili katıldı.