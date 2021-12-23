AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı gönül seferberliği ziyaretlerine devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanlığı’nın "Gönül seferberliği ilçe ilçe 2023’e" programı, Kayapınar ilçesiyle devam etti.

Ziyaret öncesi yaptığı programlarının nihai amacını anlatan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini hatırlattı. Özellikle ekonomi üzerinden Türkiye’yi hedef alan dolar baronlarına Türkiye’yi asla teslim etmeyecekleri mesajını veren Aydın, “Bu aşamada tüm esnaf ve vatandaşlarımızın yanında dik duracağız. Cumhurbaşkanımızın bu konuda örnek duruşu hepimize umut kaynağı oluyor. Asgari ücretten memur zamlarına, çarşı pazardan esnafa kadar tüm konulara eğilen ve her durumda vatandaşın ve ülkenin menfaatlerini gözeten bir liderin davasını savunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2023 yılı da hedefler doğrultusunda hem Türkiye için hem de Diyarbakır için güzel olacak. Tüm dava arkadaşlarıma bu konuda güvenim tam” dedi.

Gönül seferberliği programına, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Suna Kepolu Ataman, belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları teşkilat mensupları ve belediye meclis üyeleri katıldı.