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AK Parti Diyarbakır İl Başkan Aydın’dan Özgür Özel’e sert tepki

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, CHP’li Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylemlerine sert tepki gösterdi.

DİYARBAKIR 26.04.2022, 22:33
AK Parti Diyarbakır İl Başkan Aydın’dan Özgür Özel’e sert tepki

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, CHP’li Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylemlerine sert tepki gösterdi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve teşkilatı, kentte bulunan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla Yenişehir ilçesi Sümer Park içinde bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gezi ve Osman Kavala davası üzerinden muhalefettin Cumhurbaşkanına yönelik açıklamalarına tepki gösteren Aydın, Türkiye yakın tarihini çok yakından ilgilendiren bir yargılama dosyası ile karşılaştığı değerlendirmesinde bulundu. Gezi davasında başta Osman Kavala olmak üzere bütün vandallığın mimarı olduğuna kanaat getirilen sanıklara mahkemece cezalar verildiğini söyleyen Aydın, bunun üzerinden başta CHP’li Özgür Özel olmak üzere muhalifler Cumhurbaşkanına yönelik haksızca ve alçakça tehditlerinin kamuoyuna yansıdığını dile getirdi.

“Osman Kavala, Sorus’un Türkiye temsilcisidir”

Muhalefet partilerinin bir bütün halinde HDP’sinden DEVA Partisi’ne kadar aynı koronun sanatçılarına döndüğünü hayretle ve ibretle müşahede ettiklerini belirten Aydın, “Osman Kavala denen kişi Soros’un Türkiye temsilcisi olup Türkiye’de yasal iktidarı sokak eylemleriyle, sokak terörizmi ile devirmeye çalışan bir hareketin finansörlüğünü yapan kişidir. Gezi terörü üzerinden bu ülkede başta Büyükşehirlerimiz olmak üzere sokak eylemleriyle büyük bir kaos oluşturulmaya çalışıldı. Bunun mimarlığını yapan kişilerin siyasi parti liderleri ve temsilcileri tarafından destekleniyor olması demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecektir. Gelecek nesiller terörizmle kol kola ve işbirliği halinde bir muhalefet temsilcisi grubunu hayretle okuyacaklardır. Buradan bir kez daha tekrar etmek isteriz ki, gezi olayları bu ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen dış mihraklı hazırlanmış ve Türkiye’deki demokratik yapıyı yıkmaya yönelik sokak terörizmi içeren eylemler zinciridir. Bunu yapanlar, finanse edenler, planlayanlar her biri birer teröristtir. Bu sokak eylemleriyle ülkemize, ülkemizin demokrasisine, ekonomisine ağır bedeller ödetmek isteyenlere mahkemece en uygun şekilde cezalar verilmiştir. Bu hukuk mecrası içerisindeki alana da herkes saygı duymak ve yargılama neticesini beklemek zorundadır” dedi.

Bu olaylardan bahisle Cumhurbaşkanına dil uzatanlara tepki gösteren Aydın, “Hadsizlik gösteren kişilerin tehditlerinin Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suç olduğunu ve bu tehditlerin cezai müeyyideye tabi olduğunu Cumhuriyet savcılarımıza hatırlatmak istiyoruz. Kimsenin, milletvekili dokunulmazlığı zırhına güvenerek bu ülkenin yüzde 52 ile seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmesini, ‘seni yargılayacağız’ diye naralar atmasını, ‘seni mahkum edeceğiz’ diye alçakça konuşmasını izlemek, buna katlanmak zorunda değiliz. Nasıl ki normal bir vatandaş bir Cumhurbaşkanına, bir milletvekiline bu tehdit dilini, bu alçakça dili kullandığı takdirde yargılanacaksa savcılar bununla ilgili harekete geçecekse ve bu insanlar bundan dolayı ceza alacak iseler aynı şekilde bu hadsizliği bu alçaklığı yapan kişilerin sırf milletvekili sıfatını taşıyor olmaları kendileri için cezasızlık sebebi, soruşturma yapılamaması sebebi olamaz. Bu nefret dilini, bu öfke dilini, bu terör sözcülüğünü sürdüren bu şahıslara en etkin şekilde soruşturma açılmasını ve en adil şekilde yargılanmalarını bekliyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki, halkımız bütün olan biteni en yakından görüyor ve müşahede ediyor. Kimin halk için halkın değerleri için mücadele ettiğini de kimin dış güçlerin ve terör sevicilerin sözcülüğünü yaptığını da insanlarımız çok iyi görüyor." ifadelerinde bulundu.

Basın açıklamasına İl Başkanı Aydın’ın yanı sıra, teşkilat mensupları ve AK Parti MKYK üyesi Alaatin Parlak da katıldı.

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