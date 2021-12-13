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AK Parti Bağlar İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ’İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’ gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR 13.12.2021, 14:57
AK Parti Bağlar İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ’İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’ gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Dr. Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyeleri Suna Kepolu Ataman, Alaattin Parlak, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti ilçe kadın kolları, gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı. İlçe danışma meclisinde konuşan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, “Düzenlediğimiz bu meclis toplantılarımız, birbirimizi daha iyi tanımak, hizmet ettiğimiz partimizi ve davamızı daha iyi anlamak, hasbihal etmek, bilmediklerimiz varsa buralarda öğrenmek, geçmişte yaptığımız faaliyetler hakkında bilgiler vermek ve yol haritamız nasıl olacağı hakkında istişareler yapmak için gereklidir. Biz Türkiye’nin istikrarını, refahını, huzurunu ve emniyetini kendimize davamız olarak belirledik. Milletimizin derdi ve meselesi bizim meselemizdir. Bize göre siyaset ise, millete hizmet için yapılır. Milletle birlikte yapılır. Gücünü milletten alarak yapılır. Bu dava o kadar büyük bir davadır ki, bu davanın karşısında unvanınızın, makamınızın hiçbir önemi yoktur. Dava adamı olmak, bir şeyler kazanmaktan çok, bir şeylerden vazgeçmeyi gerektirir” dedi.

Aydın, AK Parti’nin kuruluşundan beri bu davanın içinde bulunmuş biri olduğunu belirterek, "Diyarbakır’da AK Parti teşkilatları olarak Cumhurbaşkanımıza, partimize yük olan değil genel merkezimize partimizin yükünü hafifletecek çalışmalar içinde bulunuyoruz. Hem hükümetimizin yatırımlarından Diyarbakır’a kazandırılacak hususlarda bakanlıklarda işlerimizi takip ederken teşkilat çalışmalarımıza da ara vermeden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Birkaç ay sonra seçim varmış gibi köy köy, mahalle mahalle her yeri adım adım teşkilatlarımız ile beraber ziyaret ediyor, vatandaşlarımızın derdini sorunlarını dinliyoruz. Hemşehrilerimizin acı gününde acılarını, mutlu günlerinde mutluluklarını paylaşıyoruz. AK Parti’nin 2023 hedefine başarıyla ulaşması için kenetlenerek çalışmalara devam edeceğiz. Davanın sorumluluğunun ve yükünün farkındayız bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti’nin başarısının arkasında milletine olan güveninin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmasının olduğunun altını çizen Aydın, "2023 seçimlerini kazanmamız çok önemli, Diyarbakır teşkilatıma inanıyor ve güveniyorum. Hep birlikte, ülkemizin kazanımlarına sahip çıkarak gençlerimizin, kadın, erkek herkesin yüreğine AK Parti sevdasını ilmek ilmek nakşederek, gece gündüz demeden, yorulmadan gönüller kazanarak çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti’nin başarısının arkasında milletine olan güvenin ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olması yatmaktadır” şeklinde konuştu.

Bağlar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensuplarının siyasi ve güncel konulardaki sorularının cevaplandırılması sonrası tamamlandı.

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