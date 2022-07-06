Aile danışmanı Çevik, ’Yılın Aile Danışmanı’ ödülünü aldı

Geleneksel hale gelen Altın Melek Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende aile danışmanı Belkıs Rüzgar Çevik ’Yılın Aile Danışmanı’ ödülünün sahibi oldu.

Olcay Kutluca’nın yönetim kurulu başkanlığında hazırlanan ödül töreni çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Yaptığı birbirinden muhteşem tespitlerle aile içi sorunlara çözüm getiren aile danışmanı Belkıs Rüzgar Çevik ’Yılın Aile Danışmanı’ ödülünün sahibi oldu. Kahramanmaraş’ta ofisi bulunan ve ünü Türkiye ile dünyaya yayılan Çevik, iş yoğunluğu nedeniyle geceye katılım sağlayamadığını belirtti. Çevik, “Beni onure eden bu değerli ödül için organizasyonu düzenleyen ve beni ’Yılın Aile Danışmanı’ ödülüne layık gören Olcay Kutluca’ya ve herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.