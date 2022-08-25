Ahlat ve Malazgirt’te Diyarbakır çadırına yoğun ilgi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bitlis’in Ahlat ve Muş’un Malazgirt ilçelerinde Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde açtığı çadırlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bitlis’in Ahlat ve Muş’un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıldönümü spor, kültür ve sosyal etkinliklerle devam ediyor. Birçok şehir ve ülkeden katılımın olduğu etkinliklerde geleneksel motiflerle süslenen Diyarbakır çadırları yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi personeli, stantları ziyaret eden vatandaşlara, kentin tarihi hakkında bilgiler verirken, Diyarbakır kadayıfı başta olmak üzere çeşitli ikramlarda bulunuyor. Diyarbakır’ın kültür ve tarihinin anlatıldığı yazılı materyaller ve eşyalar da ziyaretçilere hediye ediliyor.