Ağır hasarlı binaların çevresinde semt pazarları için güvenlik önlemleri

AK Partili Bağlar Belediyesi, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Bağlar ilçesinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladığı semt pazarlarının güvenli şartlarda kurulması için geniş önlemler alıyor.

Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, asrın felaketinden sonra ilçede hayatın normale dönmesi çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda binanın hasarlı olduğu bölgelerde kurulan semt pazarları için geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin ağır hasarlı olarak tespit ettiği yapılar belediye tarafından mühürlenirken, buralarda pazar kurulmasına izin vermeyen belediye, pazarların kurulacağı noktalarda da geniş önlemler alarak güvenlik riskinin önüne geçiyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla çalışmalar yapan ekipler, Salı pazarının kurulduğu Yusuf İslam Caddesi ile Çarşamba pazarının kurulduğu Öğretmenler Caddesi’ni güvenlik şeritleriyle kapattı.

Vatandaşın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapması için çaba gösterdiklerini belirten Beyoğlu, denetimleri sıklaştırıldığını ifade etti.

Beyoğlu, “Asrın felaketini yaşadık ve yaşıyoruz. Bir yandan da hayat devam ediyor. Bunun için önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği için ağır hasarlı binaların olduğu bölgelerde Pazar kurulmasına izin vermediğimiz gibi semt pazarlarının kurulduğu yerlerde de önlemlerimizi alarak denetimler gerçekleştiriyoruz” dedi.