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Afet bilincini geliştirmek üzere AFAD deprem simülasyon tırı forum AVM’de

İçişleri Bakanlığının 2021 afet eğitim yılı kapsamında deprem simülasyon tırı farkındalık oluşturmak amacıyla Forum AVM önünde iki gün eğitim çalışmalarına başladı.

DİYARBAKIR 06.09.2021, 15:50
Afet bilincini geliştirmek üzere AFAD deprem simülasyon tırı forum AVM’de

İçişleri Bakanlığının 2021 afet eğitim yılı kapsamında deprem simülasyon tırı farkındalık oluşturmak amacıyla Forum AVM önünde iki gün eğitim çalışmalarına başladı.

Deprem bilincini arttırmak, deprem anında alınması gereken tedbirleri uygulamalı olarak göstermek amacıyla Diyarbakır’a Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırı 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edilmesi ardından Diyarbakır’da bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor. Tırın yeni durağı bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Forum Diyarbakır AVM oldu.

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