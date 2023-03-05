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AFAD’dan Diyarbakır için kuvvetli rüzgar uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Diyarbakır için kuvvetli rüzgar uyarısı bildirdi.

DİYARBAKIR 05.03.2023, 16:15
AFAD’dan Diyarbakır için kuvvetli rüzgar uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Diyarbakır için kuvvetli rüzgar uyarısı bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından vatandaşların telefonuna gönderilen mesajda, “Bugün Diyarbakır’da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması, çadır, çatı uçmasına karsı dikkatli olunmalı” ifadelerine yer verildi.

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