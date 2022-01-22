AFAD gönüllüleri karda mahsur kalan vatandaşlara destek çıkarak, sokak hayvanlarına yem bıraktı

Kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşların yardımına AFAD gönüllü ekipleri de destek çıktı.

Araçları yolda kalan bazı vatandaşlar, ekipler tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Kar yağışının ardından dondurucu soğuk ve tipinin etkili olduğu Diyarbakır’ın Çermik ilçesi ile Çınar yolu heykel dağı mevkisinde yolda mahsur kalan araç sahiplerine destek çıkan ekipler, tipi nedeniyle mahsur kalan araçları kurtararak ihtiyaçlarının karşılanması konusunda vatandaşlara ekiplerle beraber yardımcı olmaya devam eden AFAD gönüllüleri, sokak hayvanlarına beslemek amacıyla ilçede yem dağıtımı yapmaya devam ediyor.