ADEM’li kadınlar hünerlerini sergiledi

Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) eğitim gören kursiyer kadınlar hünerlerini sergiledi.

Yenişehir İlçe Kaymakamlığına bağlı 9 Aile Destek Merkezi’nde eğitim gören kadınlar tarafından düzenlenen serginin açılışına Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe halk eğitim müdürü, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma müdürü, belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Diyarbakır Form Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudu, toplumumuzun mimarı olan tüm kadınlarımıza göstermiş oldukları bu üstün başarıdan dolayı teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ile hazırlamış oldukları bütün çalışmaları sürdürülebilmesi için kendilerine her zaman destek olacağız’’ dedi.

Alışveriş merkezini ziyaret eden vatandaşların yoğun ilgisini gören el sanatları sergisinde tel kırmadan, atık malzemelerden el emeği ile yapılan ürünler, çini ve çerçeveler, ahşap boyama ile çimentodan yapılan sukulentler sergilendi.

Yoğun ilginin gösterildiği serginin hafta sonuna kadar açık kalacağı belirtildi.