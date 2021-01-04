80 saatlik kısıtlama sona erdi, Diyarbakır’da yoğunluk başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Diyarbakır’da insan ve araç yoğunluğu başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’dan 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00’a kadar sürecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Yılbaşını da içine alan 80 saatlik kısıtlama bugün saat 05.00 itibari sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Diyarbakır’da insan ve araç trafiğinde yoğunluk yaşandı.