4 bin öğrenci sinema keyfi yaşadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde eğitim gören öğrencileri sinema ile buluşturmaya devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin eğitimlerine destek olmanın yanında sosyo-kültürel etkinlikler düzenleyerek moral ve motivasyonuna katkı sunuyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, akademi liseler, bilgievleri ile spor kurslarında eğitim gören 4 bin öğrenciye, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın yaptığı ’Buğday Tanesi’ filmini Bağlar ilçesindeki sinema salonunda ücretsiz izlettirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla okullarından alınan öğrencilere etkinlikte patlamış mısır ikram edildi. Ders yoğunluğunda farklı bir etkinlik yapma fırsatı yakalayan öğrenciler, keyifli bir gün geçirerek stres attı.

“Belediyemizin bize verdiği katkılardan dolayı çok memnunuz”

Öğrencilerden Elif Eylül Salıkyüz, filmi keyifle izlediğini, farklı bir aktivite yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi. İlçede sinemaya gitme imkanı bulamadığını bu sayede ilk defa sinemayla tanıştığını belirten Salıkyüz, “Farklı bir etkinlik olarak sinemaya geldik. Belediyemizin bize verdiği katkılardan dolayı çok memnunuz, bugün çok eğlendik. filmi beğendik” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Bozan ise, yoğun ders çalışma temposundan farklı bir ortama gelmelerinin motivasyonlarını arttırdığını belirtti. Bu tür aktivitelerin kendilerine katkı sunduğunu kaydeden Bozan, “Normalde her gün hocalarımızla etütlerde derslerde ders çalışıyoruz, bugün farklı bir etkinlik oldu, çok güzel bir filmdi, memnun kaldık” dedi

Büyükşehir Belediyesi, bilgievleri, akademi lise, spor kursları ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilçelerdeki okullarda eğitim gören öğrencileri farklı filmlerle sinemayla buluşturmayı sürdürecek.